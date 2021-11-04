Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır Mevkiinde gerçekleşen kazada 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul’a getirmek içim yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki ticari taksi direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan yakıt tankerine arkadan çarptı. Çaprmanın etkisiyle savurulan taksi bariyerlere çarparak durabildi. Ticari taksinin sürücüsü Adnan Yılmaz ve taksinin içindeki 9 yabancı uyruklu yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE ERİ ÜŞÜMESİN DİYE MONTUNU ÖRTTÜ

10 kişinin yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken yerde yatan yabancı yaralıya itfaiye eri üşümesin diye montunu üstüne örttü. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlattı.

Sarıyer’de zırhlı aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı Sarıyer’de Ejder zırhlısının da karıştığı 7 araçlık zincirleme trafik kazasında, trafik durma noktasına gelirken kazada hafif yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.