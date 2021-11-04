Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan ve 12 yıl önce eşini kaybeden 92 yaşındaki Ömer Güven Kaymaklı Mahallesi’ndeki evine taşındı. Burada sahipsiz hayvanlar bakmaya başlayan ve çevresi tarafından da hayvan sever olarak bilinen Ömer Güven 11 yıl önce sahipsiz olan Fero ismini koyduğu Alman Kurdu da denilen köpeğe bakmaya başladı. Yıllar içerisinde aralarındaki sevgi giderek güçlendi. 29 Ekim günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ömer Güven’in cansız bedeninin eve geldiğini gören Fero sabaha kadar tabutun başında nöbet tuttu.

TOPRAĞINI KOKLUYOR

Sahibinin gömülmesini izleyen Fero 4 gündür sahibin mezarının başından ayrılmıyor, mezarın üstüne yatarak toprağını kokluyor. Babaları öldüğünde Fero'nun kendileriyle birlikte ağladığını söyleyen Ömer Güven'in çocukları, babalarıyla Fero arasında özel bir bağın olduğunu dile getiriyor. Ömer Güven'in hayvan sever bir kişiliğe sahip olduğunu belirten mahalle sakinleri, bu durumun herkese örnek olduğunu söylüyor.

İKİ GÜN YEMEK YEMEDİ

Babasının bütün hayvanları çok sevdiğini belirten Sevilay Sürül, "Fero'yu çok severdi. Onun da babama karşı inanılmaz bir sevgisi vardı. Nereye otursa kucağındaydı. Her zaman onun peşindeydi. Onunla resmen konuşurdu. İnanılmaz bir sevgileri vardı karşılıklı. Buraya gelirken babamı arar ve bir isteği olup olmadığını sorardım. O da bana önce köpeklerinin yiyeceklerini almamı söylerdi. Babam öldüğünde inanılmaz bir şekilde üzüldü. İki gün yemek yemedi yatmadı. Her sabah Kuran bitene kadar mezarın üstünde yattı. Babam bütün hayvanları severdi beslerdi ama Fero ile özel bir bağı vardı" dedi.

“CAMİYE GELİNCE KÖPEKLERİ DE GELİRDİ”

11 yıldır Kaymaklı Mahallesi'nde görev yapan Merkez Cami İmamı Murat Gençtürk ise "Ben ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Ömer amcamızla çok iyi bir komşuluğumuz arkadaşlığımız vardı. Biz onu daha çok hayvan sever kişiliği ile tanıyoruz. Maaşının büyük bir bölümünü hayvanları için harcardı. Camiye gelince köpekleri de onunla gelirdi. Kapıda o çıkana kadar beklerlerdi. Ömer amca hastaneye kaldırıldığında eve dönmedi. Köpeği Ömer amcanın eve gelmediğini görünce yemek bile yememiş. Köpeği Ömer amcaya çok düşkündü. Bu sabah mezarda Kuran okurken köpeğin mezarın üstüne yatarak mezara kafasını sürdüğünü gördüm. Ömer amcanın hayvanlara beslediği sevgiyi hayvanları da ona karşı besliyordu. Bu davranışlar her müslümanın sergilemesi gereken davranışlar. Bize bunların örnek olması gerekir. Ömer amcamıza Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Sahibiyle gezintiye çıkan köpek kayıp adamı buldu Bursa’da ormanlık alanda 3 gündür mahsur kaldığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunan 73 yaşındaki adam, sahibi ile ormanlık alanda gezen köpek tarafından bulundu.