Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en ciddi problemleri arasında yer alan taksi sorunu, yine bir müşteri ve atksiciyi karşı karşıya getirdi. Müşterisinin gitmek istediği güzergahtaki yoğun trafik yüzünden söz konusu yola girmek istemeyen taksici ve müşterisinina rasında kriz çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taks, şoförü, "Öldürsen de çalışmıyorum” deyip yolcuyu istediği yere götürmedi.

"ÖLDÜRSEN DE ÇALIŞMIYORUM"

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi taksiye binerek eve gitmek istedi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle aracına binen yolcuyu o güzergaha götürmek istemedi. Bunun üzerine ön koltuğa oturan yolcu ile taksi sürücü arasında tartışma başladı. Müşteri seçmekle suçlayıp “çakallık yapıyor” diyen yolcunun tepkisi üzerine taksici ise, “Öldürsen de çalışmıyorum” dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen yolcu, tepkisi gösterdi. Yaşananlar ise şoförle tartışan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu almayan taksiciye ceza Ataşehir'de bir taksi şoförü 'Ben karşının taksisiyim' diyerek bir kadın yolcu ve üşüyen çocuğunu araca almadı. Polislerin durdurduğu taksiciye ruhsatsız taksi kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilirken, 3 gün de trafikten men edildi.

Başakşehir’de taksi denetimi: Yolcu seçen taksiciler trafikten men edildi Başakşehir’deki AVM önünde duraklayan taksi sürücülerine ücret karşılığı yolcu bulan değnekçi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almayan 2 ticari taksi ise trafikten men edildi.

Turist kılığına giren polislerden taksicilere denetim İstanbul Fatih'te turist kılığına giren sivil trafik polisleri, bindikleri taksilerde denetim gerçekleştirdi. 4 araç bağlanarak otoparka çekilirken, kurallara uymayan taksicilere ise ceza yağdı.