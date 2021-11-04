Türkiye Gazetesi

Tuzla’da yolda seyir halinde olan motosikletli kurye rahatlığıyla pes dedirtti. Bir elini gidondan çekerek arkaya atan motosiklet sürücüsü ardından bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti. Bir süre bacak bacak üstüne atarak yoluna devam eden motokurye kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce tepki gösterdi.

KENDİ CANINI HİÇE SAYDI

Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Motokuryenin bacak bacak üstüne atarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ters yöne giren tır, motokuryeye çarptı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ters yönde seyir halinde olan tır ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.