Türkiye Gazetesi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste sahte içki bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramada, 235,5 litre sahte şarap, bin 410 mililitre sahte rakı ve 16 adet boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili D.B. ve H.A. adlı 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Tokat'ta 750 litre kaçak içki ele geçirildi Tokat'ta jandarma ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 750 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da bir otelde sahte içki ele geçirildi Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan bir otele baskın düzenleten jandarma 332 litre sahte içki ele geçirdi.