Türkiye Gazetesi

Zonguldak Ereğli Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan bekçiler, köprünün ayağında Seni ve kızımızı burada bekliyorum. Ben, sizler için burada öleceğim. Affet beni. Ölene kadar buradan ayrılmayacağım” yazılı not gördü. Hemen harekete geçen bekçiler, köprünün üstüne çıktı ve burada A.Ç. ile karşılaştı. Evden 6 ay uzaklaştırma aldığını ve uzun süredir çocuğunu göremediğini belirten şahıs, intihar edeceğini söyledi. A.Ç "Hiçbir sebebi yokken uzaklaştırma kararı çıkardılar. Eşime ne şiddet uyguladım, ne de kavga ettim. Kadının beyanı esastır dediler. Ailesi kaynaklı. Çocuğu babasından uzaklaştırmak doğru mu? Onun psikolojisini nasıl etkiler. Olan ona oluyor" dedi. Uzun süre dil döken bekçiler sonunda A.Ç'yi ikna etti. Şahıs Emniyet'e götürülürken köprü ayağındaki not söküldü.

Aydın'da dehşet! Yaşlı adam, karısı ve kızını öldürüp intihar etti Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi, karısını ve kızını tabancayla öldürdü. Zanlı, aynı silahla hayatına son verdi.

TÜBİTAK’tan acı kayıp: Başuzman intihar etti Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi’nde başuzman araştırmacı olarak çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar boşanma aşamasında olduğu eşine not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti.

Otoyolda intihar girişimi! Sürücülerin dikkati sayesinde ölümden döndü Belarus’ta akıl almaz olay. Otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevrasıyla ölümden döndü. Sürücüler ise korku dolu anlar yaşadı.