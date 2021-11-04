Türkiye Gazetesi

Bergama ilçesi İzmir-Çanakkale yolu Bozköy mevkiinde kaza meydana geldi. İzmir istikametinden Çanakkale yönüne gitmekte olan A.B. idaresindeki otomobil, Çanakkale istikametinden gelen S.Ş. yönetimindeki araçla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçta yolcu konumunda bulunan Ceylan Şengül’ün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı durumdaki her iki sürücü de itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Ambulansa alınan A.B. ve S.Ş., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı durumdaki iki sürücü daha sonra İzmir’e sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Şengül’ün cansız bedeni Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araçlar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşların da yardımıyla araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaza yaptı, yara almadan kurtulunca olay yerinden kaçtı Sivas’ta bir otomobil yola dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü, yara almayan sürücü ise olay yerinden kaçtı.