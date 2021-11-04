Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir ortaokulda korkunç bir olay yaşandı. 13 yaşındaki öğrenci D.S, arkadaşlarıyla okulun bahçesinde oynarken duvarın üstüne çıktı. Elektrik direğine temas eden çocuk, akıma kapıldı. Diğer öğrencilerin bildirmesi üzerine öğretmenler bahçeye koştu. Öğretmenler de sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Çocuklarının hayatını kurtarırken dolmuşun altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti Batman'da yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadın, dolmuşun kendilerine çarpacağını anlayınca çocuklarını iterek hayatını kurtardı. Çocuklarını kurtaran anne karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti.

Almanya'da Türk dönerci çocukları ezdi: 1 ölü, 2 yaralı Almanya'da 30 yaşındaki döner ustası sinir krizi geçirerek, bir grup öğrenciyi arabası ile ezmeye çalıştı. Feci olayda 8 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.