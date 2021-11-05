Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi’ndeki tır parkında Murat Y.’ye ait tırın kupasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, Yücel K.’ya ait başka tırın brandasına sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi, tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.

"BU PATLAYACAK EYVAH EYVAH"

Öte yandan, alevleri görüp dışarıya çıkan vatandaşlar da büyük korku yaşayarak, o anları cep telefon kameralarıyla kaydetti. Panik olan vatandaşların görüntülerde, "Tırın altından, üstünden kıvılcımlar gördüm. Hepsi bir anda, 2 dakikada oldu. Bu patlayacak" "Eyvah eyvah" dedikleri duyuldu.

"KISA SÜREDE BÜYÜDÜ"

Olay anını anlatan Şükrü Sonel, "Tır parkından geçerken tırın altında ve üstünde ufak kıvılcımlar gördüm. Hiç beklemeden 110'u aradım ve içerideki güvenliğe durumu bildirdim. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti tabi ama ön taraf baya yanmış, kısa sürede büyüdü, hemen tutuştu" dedi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı ​Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüjde asılı kaldı. Kaza yapan tır sürücüsünün 153 promil alkollü olduğu öğrenildi.