Son kadın cinayeti haberi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geldi, takip edildiğin, fark eden kadın kaçmaya çalışırken sığındığı binada bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel (42), takip edildiğini fark edildi.
SIĞINDIĞI APARTMANDA BIÇAKLANDI
Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı Selçuk G. tarafından bıçaklandı. Saldırgan Selçuk G., Tuncel'i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Selçuk G., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
1 SENELİK EVLİYDİ
İlknur Gökay Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk G. ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Öte yandan Tuncel’in 1 sene önce evlendiği öğrenildi.
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Takip edildiğini fark eden kadın sığındığı apartmanda öldürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen olayda takip edildiğini fark eden kadın sığındığı binada bıçaklı saldırıya uğrayarak öldü.
Son kadın cinayeti haberi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geldi, takip edildiğin, fark eden kadın kaçmaya çalışırken sığındığı binada bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel (42), takip edildiğini fark edildi.
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