Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedenizle görüş mesafesi düştü. Deniz ulaşımı durdu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.



Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı Çanakkale Boğazı, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.