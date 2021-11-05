- Metetoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan günlük hava tahminlerine göre; yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu sıcaklıkların 4 ila 6 derece artması beklenirken, yurdun büyük bir kesiminde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.Rüzgarın ise Batı kesimlerde güney yönlerden, yurdun doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5 KASIM 2021 HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 19
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: 'Kayıtlardaki en sıcak 7 yıl' olabilir Dünya Meteoroloji Örgütü, son 7 yılın "kayıtlardaki en sıcak 7 yıl" olma yolunda ilerlediğini bildirdi.
Yüzde 200 arttı! Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri ölümle tehdit ediyor ABD’de sıcaklık artışların etkileri üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre köylerden büyük şehirlere yaşanan göçlerin ve bunla beraber sıcaklıkların artması insanların sağlığına zarar verebilir hatta ölümlerine neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.