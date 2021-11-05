Türkiye Gazetesi

Denizli’de darp edildiğini iddia eden ve hastanede tedavi altına alınan taksi şoförü, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı.

DARP EDİLMİŞTİ

Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halindeki taksinin içinde darp sonucu başından yaralanmış olarak bulunan şoför Burak Yalgan, Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra emniyete çağrıldı.

BİN LİRASININ GASP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İlk ifadesinde sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını bildiren Yalgan’ın çelişkili yanıtlar verdiğini fark eden polis, Yalgan'ın taksiyle geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

KIZ ARKADAŞINA VERDİ

Alınan bilgeye göre Yalgan, ilk ifadesinin doğru olmadığını belirterek başını sert bir cisimle yaraladığını, parayı da bebeği olan kız arkadaşına harcaması için verdiğini itiraf etti.

PARK HALİNDE BULUNMUŞTU

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yalgın hakkında, suç uydurarak kamu görevlilerini oyalamaktan işlem yapıldığı kaydedildi. Taksinin sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Yalgın'ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirmiş, taksi takip sisteminden yeri belirlenen taksi, Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halinde bulunmuştu.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Başından yaralanmış olarak bulunan şoför Yalgan, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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