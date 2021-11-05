Türkiye Gazetesi

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Halit Evin hayatını kaybetti. Evin, 2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı görevini yürütmüştü. 66 yaşındaki Evin'in bir süredir entübe edildiği öğrenildi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık iki haftadır koronavirüs sebebiyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi alına alınan Evin, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Evin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halit Evin’in cenazesi ile ilgili ayrıntılar ise hastanedeki işlemleri sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

SAKARYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, eski başkanlarını kaybetme üzüntüsü yaşayan yeşil-siyahlı takım sosyal medya üzerinden, “Kulübümüzün eski başkanlarından Halit Evin’in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş durumdayız. Merhuma rahmet, geride kalanlarına sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağolsun” paylaşımında bulundu.

KOMBASSAN Holding'in kurucusu koronaya yenildi Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.