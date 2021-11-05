Türkiye Gazetesi

Pamukkale ilçesinde 61 yaşındaki Sevgi Ucer, bahçesini sulamak için dalgıç pompayla kanaldan su çekmek istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Ucer, kanala düşerek akıntıya kapıldı.

AKINTIDA 4 KM SÜRÜKLENDİ

Sesleri duyan yakınları akıntıyla kapılan yaşlı kadını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yakınları akıntıya doğru giderken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kanalda arama çalışmalarını gerçekleştirirken, Ucer’in cansız bedeni yakınları tarafından düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Goncalı Mahallesinde bulundu.

Kanalın içinden ekipler tarafından Ucer'in cansız beden çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları ardından, canız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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