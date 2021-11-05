Türkiye Gazetesi

Kardeş kavgası, bu defa masumane bitmedi. Kocaeli'de kardeşiyle kavga eden şahıs, silahı çıkarıp ateş etti. Şoke eden saldırı sonrası talihsiz adam hayatını kaybetti. Büyük acı yaşayan ailenin bir oğlu mezara, diğeri hapse girdi.

KATİL ZANLISI AĞABEY ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan K. (37) ve ağabeyi G.K. (47) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.K., yanında bulunan tabancasıyla kardeşine ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan K., hayatını kaybetti. G.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

G.K.'nın ifadesinde, kardeşinin eve alkollü geldiğini, kapının önünde tartışmaya başladıklarını, daha sonra kavganın büyümesiyle evinden silahını alarak kardeşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Ölen Gökhan K.’nın cenazesi ise Yenidoğan Zeytinlik Camii’nde kılınan namazın ardından Derince Çınarlı Merkez Mezarlığına defnedildi.

Sokak ortasında can pazarı: İki kardeşe pompalı silahla dehşeti yaşattı Kağıthane'de yabancı uyruklu kardeşler, husumetlileri olduğu öğrenilen şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Çok kan kaybeden yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kardeş kavgası ev yaktırdı Gaziosmanpaşa'da yaşayan iki kardeşin kavgası yangınla sonuçlandı. Kardeşlerden biri evi ateşe verirken, yangının hızla yayılması üzerine bir kişi dumandan etkilendi.

Annesini döven kardeşini öldürmüştü: Cezası onandı Bursa'da anne ve babasına kötü muamele yaparak şiddet uygulayan kardeşini öldüren ablanın cezası onandı. Ailesini ve kendisini korumak isterken yanlışlıkla kardeşini öldürdüğünü söyleyen abla, 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.