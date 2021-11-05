Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde ikamet eden 87 yaşındaki Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, eve balkondan girdi. Ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Mutfaktaki ocakta bulunan sütün taşmış olduğu görüldü. Bu sebeple ocağın gaz kaçırdığını fark eden ekip, gazdan zehirlendiğini değerlendirerek kadını dışarı çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi Adana’da yaşlı bir adam mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi.
Isparta’da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi Isparta’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.
Kaynattığı süt yaşlı kadını canından etti
Adana'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu. Sütün taşması sonucu ocağın söndüğü ve gaz kaçırdığı belirlendi.
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde ikamet eden 87 yaşındaki Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, eve balkondan girdi. Ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Mutfaktaki ocakta bulunan sütün taşmış olduğu görüldü. Bu sebeple ocağın gaz kaçırdığını fark eden ekip, gazdan zehirlendiğini değerlendirerek kadını dışarı çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiği belirledi.
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