Türkiye Gazetesi

D-650 karayolu Pamukova ilçesi geçişinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan P.T. idaresindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., H.K. ve H.Ç. isimli 4 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.