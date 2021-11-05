Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kandıra ilçesinde şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramalar sonucunda, 3 kilo 176 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör, 25 adet fişek ve 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. isimli şahıs jandarmada alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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