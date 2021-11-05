Türkiye Gazetesi

İstanbul’da cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların evlerine yolcuğu yoğunluk nedeniyle adeta çileye dönüştü. Megakentti E-5 ve TEM otoyolunun yanı sıra ara sokak ve caddelerde de yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 78

Ankara ve Edirne istikametini iki yönlü de yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile E-5 Karayolu Edirne istikametinde bölgesel olarak trafik adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'da, hafta sonu tatilinin ardından ilk iş gününde yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk yaşanıyor.