Türkiye Gazetesi

Yahşi Mahallesi sahilinde motosikletiyle ilerleyen M.E, kendisine havlayan köpeğe tüfekle ateş etti.

Yoldan seken saçmaların isabet ettiği kafedeki 3 kişi ile köpek yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Köpek ise çevredeki bir veterinere götürüldü.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Köpek kavgası kanlı bitti: 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı Antalya'da bir restoranda yemek yiyen iki grup, köpek yüzünden birbirine girdi. "Köpeğin bana değdi" diyerek tartışma çıkaran şahısın başlattığı kavgada, 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.