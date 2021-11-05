Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz ay bir takside yaşanılan olay pes dedirtti. Çocuğuyla taksiye binen bir kadın, sürücüye gideceği yeri söyledi. Yola koyulan taksici, bir eliyle direksiyon diğer eliyle de telefon tutup at yarışı seyretti. Arkada oturan yolcu kadın da bu anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

PARA CEZASI DA YEDİ

Görüntülerim yayımlanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şoförün E.E. olduğunu belirledi. Sürücüye belediye ekipleri 10 hizmet kalite puanı cezası, zabıta ekipleri ise 432 TL kabahatler Kanundan cezai işlem uyguladı. Bunun yanı sıra sürücü E.E, ticari taksinin sahibi tarafından işten çıkarıldı.