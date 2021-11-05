Nurettin Özçam (23) idaresindeki hafif ticari araç Kütahya- Afyonkarahisar yolu üzerindeki eski süt fabrikası yanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan araç sürücüsü Nurettin Özçam hayatını kaybederken, yaralı Ayşenur T. (19) 112 Acil ağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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