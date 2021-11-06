Türkiye Gazetesi

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakada, İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından 62. dakikada bir gün sonraya ertelendi.

YARIN KALDIĞI DAKİKADAN DEVAM EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaya yarın kaldığı dakika ve şartlarda devam edilecek. Karşılaşmanın başlama saati 12.30 olarak belirlendi.

Bursaspor’da İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik Bursaspor’da yarın oynanacak İstanbulspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor.