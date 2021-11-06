Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri akşam saatlerinde Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki birçok noktada eş zamanlı asayiş uygulaması başlattı. 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, ekipler yaptıkları aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.

İstanbul’da asayiş uygulaması: 405 şüpheli yakalandı İstanbul’da dev operasyon. Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Yeditepe Huzur” uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Türk tabancası, dünyanın asayişini sağlıyor "Canik" markasıyla yılda 400 bin adet hafif silah üreterek dünyaya satan Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, kendi alanlarında Türkiye’nin savunma ihracatının tek başına yüzde 75’ini gerçekleştirdiklerini ve 2 bin 500 civarında da 12,7 mm ağır makineli tüfek (uçaksavar) üretimi yaptıklarını söyledi.