Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKŞAM SAATLERİNDE SİS ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren sis etkisini göstermeye başladı. Bostancı D-100 Kadıköy yönünde sisin etkisi ile uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi’nin de zaman zaman sisten dolayı kaybolduğu görüldü.

Üsküdar sahil yolunda Kız Kulesi’ni izlemeye gelen vatandaşların ise sis yüzünden yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçı yarın oynanacak Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, yarın 62. dakikadan itibaren devam edecek.

Sis nedeniyle feribot seferleri durdu, kuyruk oluştu Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sis sebebiyle feribot seferlerinin durdurulmasıyla birlikte, feribot yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.