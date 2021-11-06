Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 08.09.2021-04.10.2021 tarihleri arasında Şişli’de meydana gelen 5 ayrı aracın içerisinden çalınan 5 adet cep telefonu, 10 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın ve 50 euro para ile ilgili olarak çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri bahsi geçen olayı gerçekleştirdiğini düşünen H.B. isimli şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

SAÇ TARAMA BAHANESİYLE ARAÇLARA YAKLAŞIYOR

Yapılan araştırmalarda, yakalanan şüpheli şahsın park halindeki araçlara aynı yöntemle, saç tarama bahanesiyle yaklaştığı ve araçları kontrol ettikten sonra eylemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan şüpheli şahıs, 4 Kasım günü “Otodan hırsızlık” ve “Açıktan hırsızlık” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.