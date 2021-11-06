Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dünden bu yana devam eden sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendirilirken, İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

GÜN İÇERİSİNDE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz, İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir" bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert (yönlendirme) etmiştir. Divert uçuşlar devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir." denildi.

İstanbul güne sisle başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi İstanbul’da dün gece etkisini göstermeye başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Dün gece sis nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu oluşurken, vapur seferleri ve lig maçları ertelenmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde de etkili olan sis sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. 15 Temmuz Şehitler köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.