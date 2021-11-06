Türkiye Gazetesi

Alaçatı'da yaşayan 48 yaşındaki Cafer S., iş dönüşü eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser S. (42) ile gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü Burak I.'nın (41) seslerini duydu.

Bunun üzerine Cafer Sönmez. ile eşi ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer S., evdeki av tüfeğiyle karısına ve Burak I.'ya ateş açtı. Gülümser S. ve Burak I., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla hasatneye kaldırılırken Burak I., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülümser S. ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

FENOMEN OLMUŞTU

Öte yandan, Cafer S.in geçtiğimiz yıllarda Alaçatı'da en çok sorulan adreslerin yönlerini gösteren iki maketini yaptırdığı ve bu olayla fenomen haline geldiği öğrenildi.

Kendisi ile birebir aynı ölçülere sahip maketlerini yolun iki yönünü gösterecek şekilde yerleştiren Cafer S., 'Fenomen Bakkal' olarak tanınmıştı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öfkeli koca dehşeti! Eşi ve çocuklarının yaşadığı evi ateşe verdi Aydın'da bir şahıs, gece yarısı eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede binayı sarması ile yangına uykuda yakalanan apartman sakinleri canlarını zor kurtardı.

İzmir’de koca dehşeti anbean kameraya yansıdı! İzmir’in Aliağa ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadının kocası tarafından çocuklarının gözü önünde darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından gözaltına alınan koca çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sokak ortasında koca dehşeti! Kocaeli'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini darp edip, silahla vurdu.