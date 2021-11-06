Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle hava yolu ve deniz yolu ile ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar birkaç saatliğine durdurulurken, bazı İDO ve BUDO seferleri de iptal edilmişti. Sis yoğunluğunun azalması ile birlikte seferler yavaş yavaş normale dönmüştü.

Dün akşam ise yoğun sisin etkili olduğu Üsküdar açıkları Kız Kulesi civarında birbirine oldukça yaklaşan Kadıköy-Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırarak olası kazayı engelledi.

TEKNEDE 115 YOLCU BULUNUYORDU

Vapur, yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti. Teknedeki yolcular o sırada korku dolu anlar yaşadı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti Kadıköy açıklarında seyreden vapurdaki yaşlı bir adam denize düştü. Ekipler tarafından iskeleye çıkartılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı'nda hizmet veren vapurlarda denetim İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlar, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetlendi.