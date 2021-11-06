Türkiye Gazetesi

Gömeç’in kırsal mahallelerinden Ulubeyler’de, saat 17.00 sıralarında tarladan traktörüyle evinin önüne gelen Tahsin Yıldız (69) aracından inip evine girmek istedi. Ancak park ettiği traktörün yokuş aşağı kaymaya başladığını fark eden Tahsin Yıldız, koşturarak traktörün el frenini çekerek yokuş aşağı kaymasını önlemek istedi.

Ancak dengesini kaybeden evli ve 1 çocuk babası Yıldız, traktörün el frenine uzandığı anda arka tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

KAYAN TRAKTÖR PARK HALİNDE OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU

Olay sırasında yokuş aşağı kayan traktör park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri talihsiz traktör sürücüsü Tahsin Yıldız’ın cansız bedenini tekerleğin altından çıkardı.

Tahsin Yıldız’ın ölümü Ulubeyler Mahallesi’nde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Traktör takla attı, sürücü sıkıştığı yerden zor kurtarıldı Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kullandığı traktör sonu oldu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir traktör devrildi. Altında kalan sürücü feci şekilde öldü.