Türkiye Gazetesi

Bir tartışmanın sonu yine felaketle bitti. Adana'da bir kiracı ev sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birikte gözü dönen kiracı oturduğu evi ateşe verdi. Evden geriye küller kalırken, ekipler yangın çıkaran şahsı gözaltına aldı.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Narlıca Mahallesi'nde müstakil evin yandığını görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, müdahaleyle yangını söndürdü.Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Hüsniye B. ile yaşadığı tartışmanın ardından konutunu ateşe verdiği ileri sürülen kiracı Naile A. gözaltına alındı.

Kardeş kavgası ev yaktırdı Gaziosmanpaşa'da yaşayan iki kardeşin kavgası yangınla sonuçlandı. Kardeşlerden biri evi ateşe verirken, yangının hızla yayılması üzerine bir kişi dumandan etkilendi.

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