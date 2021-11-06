Engin K'nin kullandığı 3 tekerlekli ve sepetli elektrikli bisiklet, Sümbültepe-Karakılınçlı yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Kamuran E. ve 2 çocuğu, hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun sürdüğü araç kaza yaptı: 2 ölü 2 yaralı Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı
Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.