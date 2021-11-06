Türkiye Gazetesi

Sakarya'da gündelik işlerini yapmak üzere bahçesine çıkan yaşlı adam bir daha evine geri dönemedi. Bahçedeki ağacı budamak üzere ise koyulan talihsiz adam, kalın bir dalın koparak üzerine düşmesi üzerine ağır yaralandı. Hataneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, Kocaali ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Güvercin, bahçesinde temizlik amaçlı ağaç budama yaptığı esnada kestiği dallar üzerine devrildi. Dallar arasında kalan Güvercin ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Güvercin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

Budadığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı.

Dallarını budadığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti Kumluca'nın Altınyaka Mahallesi'nde komşusunun bahçesindeki ağacı budamak isteyen Galip Özdamar (63), ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Budadığı ağaçları yakmak isterken feci şekilde öldü Kastamonu'nun Tosya ilçesi Küçüksekiler köyünde 85 yaşındaki bir vatandaş, budama yaptığı ağaçları yakmak isterken yanarak öldü.