Türkiye Gazetesi

Gıda terörü sınır tanımıyor. Salça, süt, döner derken bu defa da baklava sosyal medyada alınacak tık ve beğeni uğruna hijyen hiçe sayılarak kullanıldı. Üstsüz bir çalışanın, maskesiz, eldivensiz vaziyette baklavaları elleyip yediği anlar mide bulandırdı. Görüntülerin yayılmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



TIK SEVDASI GIDA TERÖRÜNE MEYDAN VERİYOR

Sosyal medyada fenomen olmak ve tık alıp beğeni kazanabilmek için her yolu deneyen insanlarlar, bu uğurda mesleklerini kötüye kullanmaktan çekinmiyor. Süt banyosu yapan sütçü, dönerle dans eden dönerci ve salçaları ayakla çiğneyen salçacıdan sonra bu sefer de yarı çıplak baklavacı gündem oldu.

KULLANICILARININ TEPKİSİNİ TOPLADI

Adıyaman'da bulunan imalathanede üstsüz baklavacı, yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. Müşterilerin sağlığının hiçe sayıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, görüntülere büyük tepki gösterdi. Yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dans ederek salça yapılan iş yerine baskın Balıkesir'de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İşyerinde bulunan 8 ton salça imha edildi.

Dönerci rezaleti! Tepki çeken video Son zamanların en popüler sosyal medya uygulaması Tiktok’ta her gün insanı hayrete düşüren videolara bir yenisi daha ekleniyor.

'Süt banyosu' davasında gelişme: Rezaleti böyle savundu Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanığın avukatı, olayın medya baskısıyla büyütüldüğünü ve davaya dönüştüğünü ileri sürdü.