Türkiye Gazetesi

Saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Masal Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde olay meydana geldi. Anne A.B., 60 günlük bebeği Ayşe Emine Bütün’ü evin ikinci katında bulunan bir odada uyuttu. Anne A.B. daha sonra alt katta ev işlerine başladı. Uzun süre bebeğinden ses gelmemesi üzerine anne A.B. ile dedesi O.B. bebeği kontrol etmek için odaya çıktı.

HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Anne ve dede bebeğin hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayşe Emine Bütün ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli olduğu belirtilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.