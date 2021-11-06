Türkiye Gazetesi

İstabul Fatih'te trafikte sorun yaşayan engelli birey, söz konusu kişilerle tartışmaya başladı. Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen vatandaşı çevredekiler kurtardı. Saldırganların silahla etrafa ateş ettikleri de öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alındıkları bildirildi.

4 KİŞİ ENGELLİ VATANDAŞA SALDIRDI

Alınan bilgiye göre, Aksaray'daki bir işletmenin sahibinin engelli kardeşi Serhat İsmailoğulları, kullandığı minibüsle iş yerinden ayrılmak üzere hareket etti. Bu sırada, İsmailoğulları ile bir taksideki 4 kişi arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, taksiden inen 4 kişi İsmailoğulları'nı darbetti. Bunun üzerine çevredeki esnaf ile engelli sürücünün yanındaki kişi de olaya müdahale etti.

SİLAH VE BIÇAKLARLA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Olay yerinden ayrılan 4 kişi, bir süre sonra yanlarına aldıkları silah ve bıçaklarla geri döndü. Tekrar başlayan kavgada, engelli sürücüye saldıranlardan ikisi silahla çevreye ateş açtı. Bazı iş yerleri zarar görürken, olaya müdahale eden esnaf, silahlı 2 kişiyi etkisiz hale getirdi. Bıçaklı 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Bu arada, ateşlenen silahtan çıkan mermilerden birinin, zarar gören iş yerindeki piknik tüpünün hemen yanına isabet ettiği görüldü. Öte yandan, trafikte çıkan tartışma ve ardından yaşanan silahlı-bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattıkları çalışma sürüyor.

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