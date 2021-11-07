Türkiye Gazetesi

Yalova'da alınan altınları için polise giden adam, hırsızın kimliğini duyunca şoke oldu. 1,5 gram altını çalnan yaşlı adamın evine giren hırsızlardan birinin damadı olduğu öğrenildi.

ARKADAŞIYLA GELİP HIRSIZLIK YAPTI

Olay, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşçiftliği köyünde yaşıyan 70 yaşındaki T.K'nın evine hırsızlar girdi. Eve giren hırsızlar evde bulunan 105 gram altını çalarak kayıplara karıştılar. Altınlarının çalındığını farkeden T.K durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ardından çevrede güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda T.K'nın evine girip hırsızlık yapan damadı olan Y.E., ve yönlendirdiği iddia edilen D.K'nın olduğu tespit edildi. Ekipler D.K.'yı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Yönlendirdiği iddia edilen arkadaşı D.K. ise Altınova ilçesinde yakalandı.

Y.E.'nin kayınpederi olan T.K'nın evine girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Üzerindeki toz hırsızı ele verdi Kayseri'de polis ekipleri, Sherlock Holmes gibi olay çözdü. Ekipler, şüpheli gördükleri bir kişinin kıyafetinde bulunan tozdan hırsız olduğunu anladı.

Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.