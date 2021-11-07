Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda dönerci dükkanında motosikletle kuryelik yapan Fırat İlker siparişi teslim ederken yola çıkan yaşlı adam ile çarpıştı. Çaprmanın etkisiyle motosikletli Fırat İlker ve yaşlı adam devrildi. Kazanın şokunu bir süre sonra atlatan ikili yerden kalkarak birbirine sarıldı. Bu görüntüler kameralara yansırken samimiyet izleyenlerin içini ısıttı. Yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü olayda yara almadı.

“GÜLEREK BANA SARILDI”

Olayın ardından konuşan motosiklet sürücüsü, "Siparişe gittiğim esnada, yola yaşlı bir amca fırladı. Bu sırada karşıdan gelen bir otomobil amcaya çarpmamak için sola kırdı. Ben de araca çarpmamak için diğer tarafa döndüm ancak amca ile çarpıştık. İkimiz de yere düştük. Sonra yerden kalkar kalkmaz birbirimize sarıldık. Bu tür durumlarda kavga edip, tatsızlık çıkarmaya gerek yok. Neyse ki kimse yara almadı. Amca yerden kalkınca gülerek bana sarıldı. İnsanların bu tür olaylarda sakin olması gerek. Kimse kaza yapmak, kazaya uğramak istemez" şeklinde konuştu.

Trafikte polis ekiplerine küfürler yağdırıp makas attı: 11 maddeden ceza yedi Sosyal medyadan polis ve jandarmaya küfür ederek trafikte makas atıp video paylaşımı yapan şahsa, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 maddeden ceza uygulandı. Aynı zamanda şahsın ehliyetine el konuldu.