Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri tarafından yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesiyle ilgili denetimler sürüyor. Beşiktaş Yıldızposta Caddesiüzerinde bulunan yaya geçidinde bekleyen polisler, yayalara yol vermeyen sürücüleri bekleyerek 300 metre ileride denetim noktasındaki polis ekiplerine bildirdi. Denetim noktasındaki ekiplerde bu araçları durdurarak sürücülere 652 TL ceza kesti. Denetimde yayalara yol vermeyen 3, seyir halinde cep telefonu kullanan 4 kaldırımda motosiklet kullanan 1 kişiye ceza kesildi.

"DURAN YAYAYA BUYRUN GEÇİN DİYEMEM"

Yayalara yol vermediği tespit edilen bir motosiklet sürücüsü, “Yaya zaten kenarda duruyordu. Yayanın bu tarafa geçip geçemeyeceğini tahmin edemiyoruz ki. Yürümeye başlasa yol veriyoruz, ileride istediler verdim. Yaya kenarda duruyor, ben onun geçip geçmeyeceğini nereden bileyim ağabey. Duran yayaya da ‘Buyurun geçin’ diyemem ki. Yayanın ne yapacağı belli olmuyor, bir anda atlıyor. Ben motosikleti bir anda nasıl durdurayım. Geçen başıma geldi, frene bastım yere atladı yaya. Ne yapayım yani şimdi 652 TL” şeklinde konuştu.

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