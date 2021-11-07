Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer'de Hacıosman Bayırı Maslak istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda A.G., oğlu F.M.G ile birlikte 43. NKolay İstanbul Maratonu'na yetişmek için yola çıktı. Kayganlaşan yolda A.G. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımı aşıp ağaca çarptı. Taklalar atarak 100 metreden şarampole uçan araç o esnada devriye gezen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri de kazaya şahit oldu.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Aracın uçtuğunu gören polis ekipleri olay yerine sağlık ekipleri istedi. Sürücü ve oğlu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yola doğru tırmandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlunu tedbir amaçlı kontrol etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

43. İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu 43. kez bugün koşuldu. 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.