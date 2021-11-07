Türkiye Gazetesi

Kebabın başkenti Adana'da ciğer fiyatları kırmızı et fiyatları ile yarışıyor. Kentte günlük küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğerin fiyatında da artış yaşandı. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.

Fiyatı artan ciğer adeta karaborsaya düştü, kentteki bazı kebapçılar çareyi çevre illerden ciğer siparişi vermekte buldu. Adana’da sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

"ESKİDEN GARİBANIN YEMEĞİYDİ, ŞİMDİ ZENGİNİN OLDU"

Kentte 42 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini söyledi. Aydın, fiyat artışına rağmen ciğer bulunmadığına belirterek, "Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. ‘Adana’ya gel, ciğerimi ye’ diyoruz ama ciğer yiyemez olduk. Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi ama ciğer şu anda aldı başını gidiyor. Şu anda 110 TL’ye kadar ulaştı. Ciğer fiyatları artmasına rağmen ciğer bulunmuyor, kısıtlı. Eskiden garibanın yemeğiydi ama şu anda zenginin yemeği oldu” diye konuştu.

"FIRSATÇILIK VAR"

42 yıllık meslek hayatı boyunca ciğerin ilk kez bu kadar talep gördüğünü söyleyen Aydın, "Ciğer eskiden atılıyordu. Kesimi kendisi yapan benim gibi firmalar ciğer buluyor ama bulamayan çok esnaf var. Buna bir önlem alınmalı. Ne değişti de bu ciğer bu kadar arttı? Et fiyatıyla arasında uçurum var. Bence burada bir fırsatçılık var. Bizim ülkemizde ne yazık ki insanlarımız fırsatçılığı seviyor. Bizim kalben bir şeyler yapmamız lazım. Bunu fırsata dönüştürmemek lazım" ifadelerini kullandı.

"CİĞER ŞU ANDA KARABORSA"

Adana Kasaplar Çarşısı’nda yıllardır esnaflık yapan Rıdvan Ökmen ise ciğerin adeta karaborsaya düştüğünü söyledi. Ökmen, "Şu an ciğerin kilogram fiyatı 110 lira. Çok nadir bulunuyor. Koyunlar için arpa ve buğday fiyatlarının artışı da bu fiyatları artırdı. Ciğer ve kuyruk yağına zam geldi. Kuyruk yağı 60 lira, ciğer 110 lira, erkek kemiksiz kuzu eti 70 lira. Yetkililerden çare bekliyoruz. Ciğer şu anda karaborsa" dedi.

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Artan fiyatlar etin tadını kaçırdı: Kıyma 75, bonfile 130 TL Fiyat artışlarından etkilenne ürünlerin arasına et fiyatları da dahil oldu. Vatandaşlar da kasaplar da et fiyatlarından oldukça muzdarip olduklarını söyledi.