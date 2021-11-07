Türkiye Gazetesi

Bandırma ilçesinde Şehit Mehmet Günenç Lisesi (ŞMG), mezunu Enis Doröz arkadaşları ile buluşmak için geldiği ilçede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BİR ANDA FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ

Sahilde bulunan balıkhanenin önünde aniden rahatsızlanan Doröz, yere düştü.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Enis Doröz' e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla hastaneye götürülen Doröz, yapılan tüm müdehalelere karşın kurtarılamadı.

Enis Doröz' ün Mudanya ' da ikamet ettiği ve okul mezuniyeti için arkadaşlarıyla biraraya gelmek için Bandırma'ya geldiği öğrenildi.

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