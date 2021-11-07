Türkiye Gazetesi

Sarıyer istikametine seyreden yolcu minibüsü, Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Minibüs, yol kenarında ağaçlık alana girerek bir ağaça çarparak durabildi. Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken, bazı yolcular minibüste sıkıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular kaldırımda gözyaşlarına boğulurken, araç içerisinde sıkışanlar ise itfaiyenin yardımını bekledi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan minibüs sürücüsü Murat Tekoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tekoğlu'nun işe yeni başladığı ve ilk kez direksiyon başına geçtiği iddia edildi.

Konya'da yolcu minibüsü otomobille çarpıştı, 8 kişi yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada yolcu minibüsü otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.