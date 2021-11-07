Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın tarihini, kültürünü, gastronomisini tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göbeklitepe’de yerli ve yabancı ziyaretçilere müzik ziyafeti sundu. 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe’de Urfa Ahengi müzik grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde eğlendi. Tarihi alanı gezmeye gelen misafirler okunan türkülere eşlik ederek halay çekti.

TARİHİN SIFIR NOKTASINDA TÜRKÜ ŞÖLENİ

Şanlıurfa Belediyesi tarafından Göbeklitepe Amfi alanında düzenlenen sıra gecesine vatandaşlar gelen turistler bir yandan tarihe ışık tutan Göbeklitepe’yi gezerek alanı incelerken diğer yandan Urfa türküleri ile doyasıya eğlendi. Tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'ya özgü türküler eşliğinde güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve sıra gecesi ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Göbeklitepe paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe’deki dikilitaşın bir örneğinin New York’taki BM binasında sergilenmeye başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.