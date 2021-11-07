Türkiye Gazetesi

Düzce’de Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baba oğul olan şüpheliler A.D. ve A.D.’nin ev ile ahırlarında tek tırnaklı hayvan kesildiği ve kesilen etlerin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine ev ve ahıra operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

KEMİKLERİNİ MELEN ÇAYI’NA ATTILAR

Kesilen birçok tek tırnaklı hayvanın kemik ve sakatatlarının İstanbul’a da su taşıyan Melen Çayı’na atıldığını tespit etti. Şüphelilere, çevre kanunu kapsamında 193 bin TL idari para cezası uygulanırken ev ve ahırda bulunan etlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Düzce’de akıl almaz görüntü! Kumandalı araç anahtarlarından uyuşturucu çıktı Düzce’de Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, otomobillerin kumandalı anahtarlarında saklanmış ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ele geçirdiler. Satışını yapan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.