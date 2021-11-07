Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında Samsun Vezirköprü'yü Türkiye'nin Kenevir Ekim Merkezi olarak ilan etti. Narlısaray Mahallesi'nde toplam 2 bin 114 dekarlık alanda yapılan ekimlerde son üç yılda 50 ton kenevir tohumu, 2 bin 143 ton sap ve 158 ton lif hasat edildi. Bu oran, ülke genelindeki üretimin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. 2023'te ilçedeki kenevir ekim alanının 60 bin dekara, elde edilen ürün rekoltesinin ise 150 tona ulaşması bekleniyor.



EV HANIMLARINA GELİR KAPISI

Hasat edildikten sonra kenevirler fabrikalarda iplik haline getiriliyor. İplikler, kadınların istihdamına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesinin Sevgi Kafe yanında kurduğu atölyede işleniyor. Kenevir ve ipek dokumacılığı üzerine eğitim alarak istihdam edilen ev hanımları, iplikleri tezgahlarda anti bakteriyel kumaşa dönüştürüyor. Tasarım hazırlanıp getirilmesi halinde kişiye özel dokuma ve dikimlerin de yapıldığı atölyeden en çok çocuk giyimleri, erkek gömlekleri, ceketler ve kadın fularları talep ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kenevirin Karadeniz'in kültürel ve ekonomik ürünü olduğunu belirtti. Demir "Geçen yıl kurulan atölyede üretilen ürünlerle kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlıyoruz" ifadesinde bulundu.



KİMYASAL MADDE YOK

Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem ise salgın nedeniyle son 5 aydır üretim yaptıklarını belirterek "Bu tür projeler arttıkça kadınlarımız elbette daha çok güçlenecek. Atölyemizi kuran, kadınlarımıza değer ve destek vererek istihdamlarına katkı sunan Başkanımız Mustafa Demir'e gönülden teşekkür ediyorum. Kenevir, keten ve ipek ipliklerinde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor, doğallığı bozacak işleme tabi tutmuyoruz" şeklinde konuştu.



BİR KİŞİ GÜNDE 4 METRE KUMAŞ DOKUYOR

Erdem, sağlıklı kumaşların günlük ihtiyaçlara göre üretildiğini, üretimlerinin çoğunluğunu mefruşat ve ev tekstil ürünlerinin oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti: Bunlardan yatak örtüsü, perde, salon takımları, erkek ve bayan iç-dış giyim, çocuk kıyafetlerini tasarlayıp dikiyoruz. Şu an en çok kıyafete talep var. Bir arkadaşımız günde 4 metre kumaş dokuyabiliyor. Üzerinde motifler ve şekiller varsa dokuma süresi 1,5 aya kadar çıkabiliyor. Ürünlerimizi belediye binamızın karşındaki mağazamızda satışa sunuyoruz. Buradan elde edilen gelir kadınlarımızın eğitimi ve istihdamında kullanılıyor.



Köy evinde ruhsatsız silahlar ve kenevir tohumu ele geçirildi Isparta'nın Aksu ilçesinde ihbar üzerine bir köy evine baskın yapan jandarma ekipleri, ruhsatsız silahlar ve kenevir tohumu ele geçirdi.



Her bir parçası el emeği! Kırmızı küre kadınların eseri Atatürk Kültür Merkezinde yer alan 15 bin özel seramik parçasının birleştirilmesiyle oluşturulan “kırmızı küre”,18 kişilik özel ekiple 3,5 ayda yapıldı.