15 yaşındaki Kardelen 2 gün önce okuldan kaçıp kayıplara karıştı. Genç kızdan haber alamayan acılı ailesi “evine dön” çağrısı yaptı. Lise öğrencisi olan 15 yaşındaki Kardelen Yavuz, 2 gün önce öğle arasında dersinin boş olduğunu söyleyerek okuldan çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızları eve fönmeyen aile durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler genç kızın bulunması için çalışma başlattı.



BİR AYDIR EVDEN KAÇMANIN PLANINI YAPMIŞ

Kızından gelecek iyi haberleri bekleyen gözü yaşlı anne Arzu Yavuz ise bir aydır evden kaçmak için plan yaptığını söyleyerek, “Evden en son cuma günü sabah çıktı. Zaten bir aydır çok soğukkanlı bir şekilde planlıyormuş. 2 gündür yok. İstanbul’daki akrabaların yanına gitmedi. Gitseydi bana haber verirlerdi. Bir tane kız arkadaşıyla birlikte sözleşmişler. 'Ailelerimizi sevmiyoruz zaten' diye konuşmuşlar. Mersin ya da Antalya’ya gitmeyi hayal etmişler” dedi.

ACILI ANNE KIZINA SESLENDİ

Kızına evine dönmesi için çağrıda bulunan anne Yavuz, “Annecim parayı aldığın için de gittiğin için de kızgın değilim sana. Düne kadar kızgındım aslında. Ne hissettiğimi bilmiyordum. İkinci gece o odada seni görmemek benim için çok kötü oldu. Ne olduğunu tam olarak anladım. Biliyorum ergenliğin bitince hepsi bitecek. Bana olan kırgınlığın geçer mi geçmez mi bilmem, ama ben dayanmaya karar verdim. Herhalde aramızda bir daha hiç çatışma olmaz. Elimden geldiği kadar aramızda bağrışma olmaması için gayret edeceğim. Hayal ettiğin hayatı sunmak için elimden gelenin daha fazlasını vereceğim. Senin ve kardeşlerinin canı sağ olsun. Ne olmuş olursa gel. Önemli olan canının sağ olması. Burada olman. Mutlu olman. Benden uzaklarda mutlu olacağını bir an düşünüp uzaklaşmış olabilirsin ama olmaz. Ben bile hala annemi görmeden yapamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Bu evdeki herkes seni çok seviyor” diye konuştu.



