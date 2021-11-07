Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, batan teknede kabolan göçmenlerden birinin cesedi bulundu. Bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp kişilerin bulunmasına yönelik bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalarda Orak Adası açıklarında Filistin uyruklu bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı. Ceset incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, dün düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarılmış, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Batan tekneden kurtulan genç: Korkutucu bir şeydi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtınada batan tur teknesinden kurtulan Bayram Rıdvan, olanları anlattı.
Gökçeada'da batan teknedeki tim komutanı Toykuyu'nun cansız bedeni bulundu Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedi, arama çalışmalarının 18'inci gününde bulundu.