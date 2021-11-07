Türkiye Gazetesi

Bir husumet daha kanlı pusu ile son buldu. Malatya'da aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen şahıslardan biri, hasmını kafede görünce 6 el ateş etti. Talihsiz adam ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan B.Y.'nin yanına gelen husumetlisi olduğu ileri sürülen N.A., B.Y.'ye altı el ateş açtı.

Sağ bacak kısmına isabet alan B.Y. yaralanırken N.A. bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet 7,65 mm çapında boş kovan buldu. Ekiplerin şüpheli N.A'yı yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Cezavinden çıktı, husumetlisini ayağından vurdu Malatya'da cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından tabanca ile ayağından vuruldu. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Husumetlisinin boynunu kırıp öldürdü Denizli'de tartıştığı şahsı boynunu kırarak öldüren zanlı, cinayetten 3 yıl sonra yakalandı.